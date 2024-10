Usa, contro gli Houthi schierati i bombardieri B-2: prima volta in Yemen (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le forze armate americane hanno utilizzato bombardieri B-2 dell'aeronautica militare per colpire i siti di stoccaggio di armi usate dai miliziani sciiti Houthi nelle zone dello Yemen sotto il loro controllo. Lo ha spiegato il capo del Pentagono Lloyd Austin. E' la prima volta che gli Stati Uniti utilizzano il bombardiere strategico B-2 Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le forze armate americane hanno utilizzatoB-2 dell'aeronautica militare per colpire i siti di stoccaggio di armi usate dai miliziani sciitinelle zone dellosotto il lorollo. Lo ha spiegato il capo del Pentagono Lloyd Austin. E' lache gli Stati Uniti utilizzano il bombardiere strategico B-2

