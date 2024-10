Anteprima24.it - “Urgente realizzare impianti per la gestione dei rifiuti nel Sannio”: la denuncia di Assoambiente

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Abbiamo sollecitato più volte la Regione e ci è stato assicurato che lo Stir ritornerà in funzione nel giro di un anno e mezzo”. Il vice presidente diFerdinando Di Mezza ha rinnovato lasulla criticità della questionestica nelladeinel: “è un gap pesante“, ha detto. Inammissibile ha affermato il vice presidente che nonostante siano passati 6 anni dal terribile incendio di Casalduni ancora l’impianto non sia funzionante. Le dichiarazioni di Di Mezza sono state pronunciate questa mattina in un incontro a Palazzo Mosti sul tema “Regolazione Arera nel settore deiurbani: contratti di servizio. Guida alla lettura e all’applicazione della delibera 385/202”.