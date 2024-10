Un under per l’attacco:. Shakur Omar in prova (Di giovedì 17 ottobre 2024) Shakur Omar, ecco il nome dell’attaccante individuato dalla Vigor. Potrebbe essere lui il profilo giusto per sostituire Federico Alonzi, ma il condizionale è d’obbligo visto che il classe 2004 dovrà prima essere valutato dallo staff tecnico. Alto e potente, il giovane centravanti di origine somala con passaporto svedese arriva dal vivaio del Genoa, tuttavia quella ligure non è la sua prima esperienza nel nostro paese. Muove i primi passi con l’IFK Uddevalla, nel suo paese, nel 2019 l’Atalanta lo nota e lo preleva, offrendogli la possibilità di mettersi in luce con la Primavera dove disputa 46 partite in 2 stagioni, realizzando 7 gol complessivi. Con gli orobici, nel 2021, esordisce anche in Youth League andando a segno contro lo Young Boys. Ilrestodelcarlino.it - Un under per l’attacco:. Shakur Omar in prova Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), ecco il nome dell’attaccante individuato dalla Vigor. Potrebbe essere lui il profilo giusto per sostituire Federico Alonzi, ma il condizionale è d’obbligo visto che il classe 2004 dovrà prima essere valutato dallo staff tecnico. Alto e potente, il giovane centravanti di origine somala con passaporto svedese arriva dal vivaio del Genoa, tuttavia quella ligure non è la sua prima esperienza nel nostro paese. Muove i primi passi con l’IFK Uddevalla, nel suo paese, nel 2019 l’Atalanta lo nota e lo preleva, offrendogli la possibilità di mettersi in luce con la Primavera dove disputa 46 partite in 2 stagioni, realizzando 7 gol complessivi. Con gli orobici, nel 2021, esordisce anche in Youth League andando a segno contro lo Young Boys.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Erika e Omar hanno ucciso per fare quello che volevano - il 17enne di Paderno Dugno per essere chi voleva - “Mi sentivo un corpo estraneo alla mia famiglia, oppresso. Continua a leggere . Ho pensato che uccidendoli mi sarei liberato da questo disagio”, ha dichiarato il 17enne che ha sterminato la famiglia a Paderno Dugnano. Le analogie con il caso di Erika e Omar, che nel 2001 ha sconvolto Novi Ligure e l'Italia intera. (Fanpage.it)

Omar Bassi - presidio in piazzale Cadorna : “Chi lo ha picchiato deve essere arrestato”. Si cercano video della serata in discoteca - Continueremo a fare flash mob perché vogliamo che nessuno si dimentichi questa tragedia e per avere giustizia”. Non deve succedere più a nessuno, quelle persone devono andare in carcere”. . La cugina Michelle insieme agli amici ha deciso di organizzare presidi "per non dimenticare” e dopo quello di venerdì mattina davanti al Tribunale di Milano, oggi pomeriggio appuntamento in piazzale Cadorna, ... (Ilgiorno.it)

Gli amici di Omar Bassi morto dopo le botte prese in discoteca : “Chiediamo giustizia - i responsabili devono essere processati" - Un appello rivolto a eventuali testimoni presenti quella sera nel locale notturno della provincia di Varese che arriva anche dal legale della famiglia, Francesco Maraia: “Rivolgiamo un appello a chiunque abbia assistito alla scena o disponga di immagini, video, o informazioni utili, affinché si metta in contatto con noi. (Ilgiorno.it)