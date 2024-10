Truffa a correntisti con lettere false, Poste rimborsa tutto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Poste Italiane ha rimborsato per intero i fondi che erano stati sottratti dai conti di tre persone residenti tra Caserta e provincia in maniera fraudolenta, mediante cioè il ricevimento di lettere da Poste Italiane, ovviamente false, con tanto di tagliandino dove era stampato il pin per la nuova carta, che però non è mai stata consegnata. Modalità totalmente nuove di raggiro che erano state segnalate dai correntisti al Centro Consumatori Italia di Caserta, e poi denunciate ai carabinieri. Era stato poi il responsabile regionale dell’associazione dei consumatori, Fortunato Giaquinto, a dare notizia all’ANSA dei raggiri il 2 ottobre scorso. Anteprima24.it - Truffa a correntisti con lettere false, Poste rimborsa tutto Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiItaliane hato per intero i fondi che erano stati sottratti dai conti di tre persone residenti tra Caserta e provincia in maniera fraudolenta, mediante cioè il ricevimento didaItaliane, ovviamente, con tanto di tagliandino dove era stampato il pin per la nuova carta, che però non è mai stata consegnata. Modalità totalmente nuove di raggiro che erano state segnalate daial Centro Consumatori Italia di Caserta, e poi denunciate ai carabinieri. Era stato poi il responsabile regionale dell’associazione dei consumatori, Fortunato Giaquinto, a dare notizia all’ANSA dei raggiri il 2 ottobre scorso.

