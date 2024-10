Tria: “La Manovra? Giorgetti tiene i conti in ordine. Avrei tagliato più bonus e detrazioni fiscali” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Fare grosse operazioni serve a poco. Anzi, è un bene che nelle ultime Finanziarie ci siano stati pochi imprevisti rispetto al percorso stabilito dal piano strutturale di bilancio. E’ chiaro che qu Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Tria: “La Manovra? Giorgetti tiene i conti in ordine. Avrei tagliato più bonus e detrazioni fiscali” Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Fare grosse operazioni serve a poco. Anzi, è un bene che nelle ultime Finanziarie ci siano stati pochi imprevisti rispetto al percorso stabilito dal piano strutturale di bilancio. E’ chiaro che qu Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Governo aiuta le imprese in manovra - Confindustria chiede 10 miliardi per l’Ires - Una maggiore produzione interna che non dipenda da importazioni o da fonti non costanti come quelle rinnovabili potrebbe aiutare in questo senso. Non vorrei che dia adito a qualcuno di non fare produzioni in Italia” ha concluso il presidente di Confindustria. Il presidente di Confindustria ha chiesto di favorire la possibilità dei privati di investire nelle imprese italiane, per dare maggior ... (Quifinanza.it)

La ricetta degli industriali - il presidente Orsini : “Subito in manovra il ritorno al nucleare” - Consideriamo – spiega Orsini – che per cantieri sopra i 100 milioni di euro in Italia si impiegano 15 anni. Ma occorre che sia chiaro chi fa cosa, come e quando. Questo non ce lo possiamo permettere”. Confindustria è pronta a fare la propria parte. “Abbiamo necessità di correre. “Serve remare tutti nella stessa direzione. (Quotidiano.net)

Confindustria - esordio da presidente di Orsini in Assemblea : da manovra a Ue - il discorso - Lo afferma il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nel corso del suo intervento all'assemblea annuale, […]. Interviene la premier Meloni: "Condivido proposte e analisi del presidente, invertire tendenze o rischi" ''Il taglio del cuneo fiscale va reso permanente: poiché se le retribuzioni sono al di sotto della media europea il costo del lavoro è più elevato''. (Sbircialanotizia.it)