Tre sindaci da non dimenticare

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Comune di Firenze, come purtroppo succede anche ad altre istituzioni, ha rallentato molto il classico cerimoniale che imponeva la presenza del gonfalone in alcune occasioni particolari. Per esempio: mi colpì molto che al funerale del senatore Francesco Bosi, già assessore allo sport, nella basilica della Santissima Annunziata, il gonfalone fosse assente. Altre volte è successo che ci siano stati trattamenti diversi nel ricordare alcuni personaggi di rilievo civico. Invece, sempre chi governa in Palazzo Vecchio, ha fatto bene, in tempi abbastanza recenti, a intitolare tre strade aiElio Gabbuggiani, Massimo Bogianckino e Giorgio Morales. Queste strade sono nel nuovo quartiere, adiacente alla Stazione Leopolda. Trediversi, ma tutti sufficientemente stimabili per le epoche in cui hanno guidato la città . In particolare Giorgio Morales.