Tra la demagogia del governo e quella dell'opposizione, la verità non sta più nel mezzo

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tra i tanti articoli dedicati anche oggi alla finanziaria, uno dei più utili mi pare quello firmato da Daniele Manca sul Corriere della sera (anzitutto perché ci ricorda che «la manovra di fatto non è ancora scritta»). Tra le note positive, Manca segnala la volontà di non mettere a rischio i conti pubblici e la conferma del taglio al cuneo fiscale, che altrimenti si sarebbe tradotto in un taglio della busta paga per i lavoratori dai redditi più bassi. Tra le note negative, l’eliminazione di «agevolazioni come quelle (l’Ace) che prevedevano vantaggi per le aziende che rimettevano gli utili ottenuti nelle loro imprese» e il fatto che sulla sanità i soldi siano troppo pochi, a fronte di un paese che invecchia «e che non vuole affrontare una riforma ormai ineludibile».