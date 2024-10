The Penguin: il trailer di metà stagione mostra Oz determinato a ottenere il potere (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel trailer di metà stagione della serie The Penguin si assiste a nuove scene che anticipano lo scontro tra Sofia Falcone e Oz Cobb. La prima stagione di The Penguin si concluderà tra quattro episodi e, durante il New York Comic-Con, è stato condiviso il trailer di metà stagione. Nel video si vede qualche sequenza in anteprima dello scontro tra Oz Cobb e Sofia Falcone nel tentativo di ottenere il potere sul mondo criminale. Il nuovo trailer di The Penguin Nel filmato promozionale della serie DC, in Italia disponibile su Sky e NOW, si vedono infatti i personaggi affidati a Colin Farrell e Cristin Milioti mentre fanno delle dichiarazioni parlando del tentativo di assumere il controllo su Gotham. Sofia Falcone, in particolare, rivela che Movieplayer.it - The Penguin: il trailer di metà stagione mostra Oz determinato a ottenere il potere Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Neldidella serie Thesi assiste a nuove scene che anticipano lo scontro tra Sofia Falcone e Oz Cobb. La primadi Thesi concluderà tra quattro episodi e, durante il New York Comic-Con, è stato condiviso ildi. Nel video si vede qualche sequenza in anteprima dello scontro tra Oz Cobb e Sofia Falcone nel tentativo diilsul mondo criminale. Il nuovodi TheNel filmato promozionale della serie DC, in Italia disponibile su Sky e NOW, si vedono infatti i personaggi affidati a Colin Farrell e Cristin Milioti mentre fanno delle dichiarazioni parlando del tentativo di assumere il controllo su Gotham. Sofia Falcone, in particolare, rivela che

The Penguin avrà una seconda stagione? La risposta potrebbe dipendere dagli Emmy - È il tipo di operazione che Oz Cobb farebbe e una mossa di potere che i fan sosterrebbero (con entusiasmo). Watchmen è rimasto fedele alla sua idea di serie limitata e ha fatto piazza pulita sia nelle categorie principali per le serie limitate che in quelle creative, come gli Emmy 2020. Ma per HBO, Warner Bros. (Nerdpool.it)

The Penguin è un successo - ma ci sarà anche una seconda stagione? - Al momento in cui scriviamo, The Penguin ha mandato in onda quattro dei suoi otto episodi (il quarto è tra i meglio recensiti di sempre) e già ora, a metà strada, si parla della possibilità …. The Penguin, con grande sorpresa della DC e della HBO, è diventata un grande successo, con gli ascolti che sono aumentati episodio dopo episodio. (Movieplayer.it)

The Penguin : il regista svela un momento scioccante che segna l’intera stagione - La serie Penguin di HBO, ambientata nell’universo di The Batman, ha debuttato con una rivelazione sorprendente nei primi quindici minuti, una decisione chiave che stabilisce il tono per l’intera stagione. Il regista Craig Zobel ha discusso di questa svolta e di come essa illumini la complessità del personaggio di Oz Cobb, interpretato da Colin Farrell. (Mistermovie.it)