Tenta di molestare una bimba e sua madre, arrestato 32enne pakistano (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoCi sono aggiornamenti sulla notizia della rissa di ieri sera in via Oberdan, angolo via Monfalcone, dove un cittadino extracomunitario è stato quasi linciato dalla folla. L'uomo, un 32enne di nazionalità pakistana, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato con l'accusa di atti sessuali in presenza di minori e atti persecutori. Aveva già precedenti specifici. I fatti sono avvenuti ieri sera, quando una mamma ha attirato l'attenzione dei presenti, segnalando che l'uomo stesse molestando lei e la piccola di soli 3 anni nel passeggino. A quanto pare, l'uomo era già da giorni che avrebbe preso di mira la famiglia, toccandosi i genitali davanti alla piccola al loro passaggio. Alla richiesta di aiuto della madre, una folla di persone ha accerchiato l'uomo malmenandolo.

