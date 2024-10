Quifinanza.it - Tensioni geopolitiche svelano le fragilità energetiche: urgente puntare su fonti green

(Di giovedì 17 ottobre 2024) I conflitti regionali e lestanno mettendo in luce leprofonde del sistema energetico globale attuale, evidenziando la necessità di adottare politiche più forti e di incrementare gli investimenti per accelerare ed espandere la transizione verso tecnologie più pulite e sicure. Questo è il messaggio centrale che emerge dal nuovo World Energy Outlook 2024 (Weo) dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (Iea), un rapporto annuale riconosciuto come la fonte globale più autorevole di analisi e previsioni. Il rapporto Weo esamina come le tendenze di mercato, le incertezze, le tecnologie emergenti e l’avanzamento delle energie rinnovabili, unitamente all’impatto crescente dei cambiamenti climatici, stiano trasformando radicalmente il concetto di sicurezza energetica.