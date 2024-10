Gaeta.it - Svelato un giro d’affari illegale di gasolio in Sicilia: 15 indagati tra Catania e province limitrofe

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore della, un’importante indagine condotta dalla Procura diha portato alla luce un vasto sodalizio criminale impegnato nella commercializzazione illecita diagevolato per uso agricolo. L’operazione ha rivelato sofisticate manovre di evasione fiscale, tra cui l’occultamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto e delle accise. Le misure cautelari, sia personali che reali, sono state eseguite nei confronti di 15 individui, accusati di diversi reati tra cui associazione a delinquere e frodo in commercio. La dinamica dell’operazione investigativa L’operazione, coordinata dalla Procura di, ha visto il coinvolgimento di 45 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, che hanno eseguito le misure cautelari in diversene, tra cui, Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Ragusa.