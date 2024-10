Ilgiorno.it - Studente schiaffeggiato dal prof a Morbegno. Il preside: “C’era già qualche problema”

(Di giovedì 17 ottobre 2024)(Sondrio), 17 ottobre 2024 – Una volta si chiamavano note sul registro, ora che anche il registro è diventato elettronico, per metterle nero su bianco è sufficiente digitare su uno smartphone. Così ieri mattina era intenzionato a fare nei confronti dell’intera classe unessore in una quarta dell’Istituto superiore Saraceno Romegialli di, quando uno, per dissuaderlo, ha tentato di toglierglielo di mano. L’insegnante, un 37enne di Benevento in servizio nella scuola della Bassa Valle dallo scorso 1° ottobre soltanto, per tutta risposta ha sferrato uno schiaffo in pieno volto al ragazzo, per poi proseguire spintonandolo e facendolo cadere all’indietro tra i banchi, mentre attorno il clima tra i compagni si faceva a dir poco incandescente. Erano da poco passate le 9, dunque la seconda ora era appena.