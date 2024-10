Calciomercato.it - Stangata per la Nazionale, UFFICIALE: Italia sospesa da ogni competizione

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Lanada tutte le competizioni per sei mesi: è arrivata la decisione, c’è anche una multaper lana esclusa per sei mesi da. È questo il verdetto dell’Aqiu, l’Unità per l’Integrità degli Sport Acquatici voluta dalla Fina per garantire uno sport equo e solidale, nei confronti dell’maschile di pallanuoto. Tifosi(ANSA) – Calciomercato.itUna decisione che deriva da quanto accaduto alle Olimpiadi di quest’estate ed in particolare dopo i quarti di finale contro l’Ungheria. Una partita persa dagli azzurri, ma condizionata da una decisione arbitrale molto controversa con il gol annullato e l’espulsione conseguente per Condemi.