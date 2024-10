Sta per tornare l’ora solare 2024: cambio di lancette a fine ottobre (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ci risiamo, orologi pronti: sta per tornare l’ora solare 2024 a fine ottobre. Quando? Tra sabato 26 e domenica 27 ottobre dovremmo spostare le lancette indietro di un’ora, quindi dalle 3 alle 2, come riporta ChietiToday.Cosa accadrà? Dormiremo un’ora in più – buona notizia per i dormiglioni – Ilpescara.it - Sta per tornare l’ora solare 2024: cambio di lancette a fine ottobre Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ci risiamo, orologi pronti: sta per. Quando? Tra sabato 26 e domenica 27dovremmo spostare leindietro di un’ora, quindi dalle 3 alle 2, come riporta ChietiToday.Cosa accadrà? Dormiremo un’ora in più – buona notizia per i dormiglioni –

