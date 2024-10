Squalifica Sinner, adesso l’azzurro è nei guai: decisione irrevocabile (Di giovedì 17 ottobre 2024) Squalifica a Jannik Sinner, adesso il numero uno al mondo è davvero nei guai: la decisione potrà essere irrevocabile Jannik Sinner sta brillando anche nel torneo d’esibizione arabo Six Kings Slam, dove ha battuto nuovamente di Medvedev nel giro di 6 giorni, questa volta con 6-0, 6-3. Successo ancora più devastante rispetto a quello di Shanghai, dove l’azzurro aveva avuto la meglio per 6-1, 6-4. Non c’è stata storia nella sfida andata in scena ieri, che ha permesso a Sinner di passare il turno e di ritrovarsi nuovamente contro Novak Djokovic dopo appena 4 giorni dalla finale del torneo cinese, vinta sempre dal nostro tennista. Jannik Sinner disperato (LaPresse) – Calciomercato. Calciomercato.it - Squalifica Sinner, adesso l’azzurro è nei guai: decisione irrevocabile Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)a Jannikil numero uno al mondo è davvero nei: lapotrà essereJanniksta brillando anche nel torneo d’esibizione arabo Six Kings Slam, dove ha battuto nuovamente di Medvedev nel giro di 6 giorni, questa volta con 6-0, 6-3. Successo ancora più devastante rispetto a quello di Shanghai, doveaveva avuto la meglio per 6-1, 6-4. Non c’è stata storia nella sfida andata in scena ieri, che ha permesso adi passare il turno e di ritrovarsi nuovamente contro Novak Djokovic dopo appena 4 giorni dalla finale del torneo cinese, vinta sempre dal nostro tennista. Jannikdisperato (LaPresse) – Calciomercato.

