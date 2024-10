Quotidiano.net - Sinwar, lo spietato leader di Hamas cresciuto tra i profughi di Khan Younis nel mito della resistenza

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 - L’obiettivo numero uno di Israele Yahyapotrebbe essere stato ucciso in un raid dell’Idf.è uno dei fondatori, al fianco del primo storico, lo sceicco Yassin, del movimento dipalestinesecui ala militare è stato comandante. Per 23 anni a capo dell'apparato di sicurezza di, dal 2021 è il numero uno dia Gaza. A differenza di altricome Haniyeh o Khaled Meshal,non ha mai lasciato Gaza e la sua elezione dà un preciso segnale: ricompattare i ranghi e combattere. Brett McGurk: 'Probabilmente ostaggi nelle sue vicinanze' Nato nel 1962 nel campodicresce nele nella rabbia dell'ingiustizia vissuta dalla propria famiglia, originaria di Ashkelon ma costretta a migrare in uno dei campipiù popolosi e duri di Gaza.