Simone Grande rappresenta l'Italia al Junior Eurovision Song Contest con "Pigiama Party"

Simone Grande, giovane talentuoso di 12 anni originario di Rozzano, Milano, sta per portare la sua voce e il suo entusiasmo sul palcoscenico internazionale del Junior Eurovision Song Contest a Madrid il prossimo 16 novembre. Il suo brano, "Pigiama Party", è già stato descritto come un concentrato di amore e amicizia, tematiche che risuonano fortemente nell'opera. La partecipazione di Simone alla manifestazione è una pietra miliare non solo per lui, ma anche per la rappresentanza musicale italiana in un evento che celebra i giovani artisti.

Il significato di "Pigiama Party"

Il brano che Simone presenterà è una celebrazione della gioia, della comunità e della celebrazione senza conflitti. "Pigiama Party" è stato concepito per trasmettere un messaggio di unione e felicità, elementi essenziali in tempi di divisione e tensione.

