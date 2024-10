Selvaggia Lucarelli, la sua casa è un paradiso con vista spettacolare: vi lascerà senza fiato (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La casa di Selvaggia Lucarelli, situata nel cuore pulsante di Milano, è un vero e proprio rifugio urbano che si distingue per il suo stile unico e personale. La giornalista, nota per la sua verve critica e la capacità di affrontare temi controversi con coraggio e determinazione, ha saputo creare uno spazio che rispecchia appieno la sua personalità: vivace, colorata e ricca di dettagli che raccontano storie di viaggi e passioni. Un’esplosione di colori e arte Entrando nell’abitazione della Lucarelli, ciò che colpisce immediatamente è l’uso audace dei colori. Le pareti sono adornate con opere d’arte contemporanea e fotografie che catturano momenti significativi della vita della giornalista. Ogni stanza sembra avere una propria identità, frutto di una scelta accurata degli arredi e degli oggetti decorativi. Gaeta.it - Selvaggia Lucarelli, la sua casa è un paradiso con vista spettacolare: vi lascerà senza fiato Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladi, situata nel cuore pulsante di Milano, è un vero e proprio rifugio urbano che si distingue per il suo stile unico e personale. La giornalista, nota per la sua verve critica e la capacità di affrontare temi controversi con coraggio e determinazione, ha saputo creare uno spazio che rispecchia appieno la sua personalità: vivace, colorata e ricca di dettagli che raccontano storie di viaggi e passioni. Un’esplosione di colori e arte Entrando nell’abitazione della, ciò che colpisce immediatamente è l’uso audace dei colori. Le pareti sono adornate con opere d’arte contemporanea e fotografie che catturano momenti significativi della vita della giornalista. Ogni stanza sembra avere una propria identità, frutto di una scelta accurata degli arredi e degli oggetti decorativi.

