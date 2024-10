Screening gratuito della Memoria: l'iniziativa a Castel San Giorgio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Continua con successo la sinergia tra Asl, Comune di Castel San Giorgio e medici del territorio, una rete importante per prevenire le patologie legate ai disturbi della Memoria e successivo declino cognitivo. Prossimo appuntamento sabato 19 ottobre dalle 9 alle 13 presso lo studio Asso. Med. Salernotoday.it - Screening gratuito della Memoria: l'iniziativa a Castel San Giorgio Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Continua con successo la sinergia tra Asl, Comune diSane medici del territorio, una rete importante per prevenire le patologie legate ai disturbie successivo declino cognitivo. Prossimo appuntamento sabato 19 ottobre dalle 9 alle 13 presso lo studio Asso. Med.Â

Fossacesia onora la memoria di Settimio Annecchini a Valle Castellana e Rocca Santa Maria - Fossacesia onora la memoria di Settimio Annecchini a Valle Castellana e Rocca Santa Maria. In occasione della commemorazione annuale dei caduti di Sella Ciarelli, una delegazione di Fossacesia, città  medaglia d'argento al merito civile ,ha preso parte alla cerimonia in ricordo del carabiniere... (Chietitoday.it)

Apertura straordinaria del Castello Rufo Ruffo : a Scaletta Zanclea giornata in memoria di Franz Riccobono - Tutto pronto per l'apertura straordinaria del Castello Rufo Ruffo della Scaletta prevista domenica 13 ottobre dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18. In programma per l'European Day of Friends of Museum "Il Castello delle delizie". Alle ore 10 apertura della Giornata dedicata alla... (Messinatoday.it)

Torna il Memorial Correale a Castellammare di Stabia - Venerdì 27 e sabato 28 settembre 2024, la città di Castellammare di Stabia, grazie al Memorial Correale, si trasformerà in un viaggio senza tempo, dove ogni oggetto racconta una storia, e ogni ricordo evoca un’emozione unica. Presso l’Hotel Ristorante Le Palme, che si trova in via Pioppaino... (Napolitoday.it)