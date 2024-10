Sammy Basso, la malattia e il dono della vita, la via per la beatificazione – Ascolta (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una vita vissuta intensamente: Sammy Basso, la lotta alla progeria, la storia di un grande uomo che sfidava il tempo. Sbircialanotizia.it - Sammy Basso, la malattia e il dono della vita, la via per la beatificazione – Ascolta Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Unavissuta intensamente:, la lotta alla progeria, la storia di un grande uomo che sfidava il tempo.

“Hanno voluto così”. Sammy Basso - l’Italia si muove per lui : una decisione che commuove - Già ai suoi funerali si era presentata una moltitudine di gente, ma adesso la mobilitazione potrebbe essere ancora più imponente. Su questo tema aveva rotto il silenzio il vescovo di Vicenza qualche giorno fa. Sul web sono già state raccolte migliaia di firme per ottenere la beatificazione di Sammy Basso. (Caffeinamagazine.it)

Perché Sammy Basso difficilmente diventerà beato : come funziona il percorso di canonizzazione - Presso il Dicastero vaticano per le cause dei santi sono migliaia le cause ferme, anche da secoli. L'iter è complesso e, se andrà bene, ci vorranno decenni.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sammy Basso - migliaia di firme per la beatificazione. I genitori : “Aiutare gli altri era la sua missione” - Raccolte oltre tremila firme sul web per la beatificazione di Sammy Basso, il 28enne ricercatore vicentino morto lo scorso 5 ottobre. I genitori Laura e Amerigo: "Tutto quello che ha fatto nella sua vita lo ha fatto con un solo scopo: aiutare il prossimo senza ricompensa".Continua a leggere . (Fanpage.it)