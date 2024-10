Sabato 19 ottobre al Politeama arriva Pupo con il suo spettacolo "Su di noi... la nostra storia" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre, alle 21, presso il Teatro Politeama, sarà ospite Pupo con il suo spettacolo "Su di noi la nostra storia". Il nuovo spettacolo di Pupo è un racconto di vita ricco di emozioni, che narra un percorso umano e artistico straordinario, quasi unico.Si tratta di un vortice Ilpiacenza.it - Sabato 19 ottobre al Politeama arriva Pupo con il suo spettacolo "Su di noi... la nostra storia" Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)19, alle 21, presso il Teatro, sarà ospitecon il suo"Su di noi la". Il nuovodiè un racconto di vita ricco di emozioni, che narra un percorso umano e artistico straordinario, quasi unico.Si tratta di un vortice

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

17 ottobre - la notte della Superluna : spettacolo in Toscana nel luogo più buio d’Italia - Il nostro satellite dunque apparirà circa il 14% più grande e fino al 30% più luminoso rispetto a una Luna piena normale. Per chi si trova in zona, è quindi il miglior luogo possibile da cui osservare lo spettacolo. I fiorentini che vogliono osservarla da una posizione privilegiata non possono che salire fino a Monte Morello. (Lanazione.it)

Superluna del 17 ottobre - i telescopi di Manciano portano lo spettacolo in tutto il mondo - Lo spettacolo illuminerà la serata del 17 ottobre: alle ore 13,28, infatti, la Luna sarà piena, circa 11 ore dopo aver raggiunto la minima distanza dalla Terra a poco più di 357mila chilometri, contro una distanza media di circa 384mila. . "Quella offerta dalla Superluna e dalla cometa C/2023 A3 è una preziosa occasione per invitare a recuperare la consapevolezza del paesaggio del cielo ... (Lanazione.it)

Prima le audizioni per cantanti lirici - poi lo spettacolo "Rinnovisi la giostra!". I due appuntamenti ieri martedì 15 ottobre e sabato 26 ottobre al teatro Martinetti : organizza Orchestra - piattaforma digitale - La commissione giudicatrice é composta da Cristina Mazzavillani, presidente del Ravenna Festival, Paolo Gavazzeni, direttore artistico del Macerata Opera Festival, Victoria Terekiev, in rappresentanza del Teatro Lirico di Milano, Marina Serpagli, direttore artistico di Orchestra, e Daniela Javarone, . (Ilgiornaleditalia.it)