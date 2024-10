Resta in carcere il 24enne hacker che aveva bucato il server del Ministero della giustizia (Di giovedì 17 ottobre 2024) I giudici della Libertà di Napoli hanno confermato la misura cautelare in carcere nei confronti dell’hacker 24enne Carmelo Miano , arRestato lo scorso 2 ottobre a Roma nell’ambito di una indagine della Polizia Postale coordinata dai magistrati del pool cybercrime della procura di Napoli. L’ottava sezione penale del tribunale del Riesame ha anche confermato a Napoli la competenza territoriale Feedpress.me - Resta in carcere il 24enne hacker che aveva bucato il server del Ministero della giustizia Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 17 ottobre 2024) I giudiciLibertà di Napoli hanno confermato la misura cautelare innei confronti dell’Carmelo Miano , arto lo scorso 2 ottobre a Roma nell’ambito di una indaginePolizia Postale coordinata dai magistrati del pool cybercrimeprocura di Napoli. L’ottava sezione penale del tribunale del Riesame ha anche confermato a Napoli la competenza territoriale

