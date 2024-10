Randy Orton:”Kevin… appena tornerò, ti farò a pezzi” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Randy Orton si sta esibendo nel tour europeo della WWE e durante il live event tenutosi a Manchester, la Vipera ha mandato un messaggio a Kevin Owens, dopo che il suo ormai ex amico lo aveva attaccato nel backstage nella scorsa puntata di Smackdown. Sull’account X di WWE UK è stato infatti pubblicato il video contenente il messaggio per Kevin Owens. Le parole di Randy Orton “Ehi Owens. Una volta che avrò attraversato l’oceano e sarò tornato in America, verrò a prenderti e ti farò a pezzi. Ti prenderò a calci in culo.” ha detto Orton mentre veniva ripreso durante la sua entrata per un match. Owens aveva tentato di spiegare perché dopo Bad Blood avesse colpito Cody Rhodes nella scorsa puntata di Smackdown, interrompendo un tag team match femminile. Zonawrestling.net - Randy Orton:”Kevin… appena tornerò, ti farò a pezzi” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di giovedì 17 ottobre 2024)si sta esibendo nel tour europeo della WWE e durante il live event tenutosi a Manchester, la Vipera ha mandato un messaggio a Kevin Owens, dopo che il suo ormai ex amico lo aveva attaccato nel backstage nella scorsa puntata di Smackdown. Sull’account X di WWE UK è stato infatti pubblicato il video contenente il messaggio per Kevin Owens. Le parole di“Ehi Owens. Una volta che avrò attraversato l’oceano e sarò tornato in America, verrò a prenderti e ti. Ti prenderò a calci in culo.” ha dettomentre veniva ripreso durante la sua entrata per un match. Owens aveva tentato di spiegare perché dopo Bad Blood avesse colpito Cody Rhodes nella scorsa puntata di Smackdown, interrompendo un tag team match femminile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WWE : Kevin Owens e Randy Orton potrebbero affrontarsi a Saturday Night’s Main Event - Come vi abbiamo riportato, la WWE si appresta a reintrodurre il format Saturday Night’s Main Event con 4 speciali all’anno che andranno in onda su NBC. Al momento non ci sono conferme ufficiali anche perché mancano ancora un paio di mesi a Saturday Night’s Main Event e prima di questo evento ci sono gli appuntamenti con Crown Jewel e Survivor Series. (Zonawrestling.net)

Jonathan Coachman : ”Sono convinto che l’ultimo avversario di John Cena sarà Randy Orton” - ” Il punto di vista di Coachman è radicato nella sua esperienza personale. E se Coachman ha ragione, i fan del wrestling possono aspettarsi un incontro epico. ” Mentre ci avviciniamo all’ultimo capitolo di Cena in WWE, le previsioni di Coachman sicuramente alimentano l’entusiasmo e l’attesa per quello che potrebbe essere uno dei momenti più monumentali di WrestleMania nella storia recente. (Zonawrestling.net)

WWE : Potenziali nuovi alleati di Randy Orton svelati durante WWE Live Cardiff - Con l’attuale tour della WWE nel Regno Unito in corso, il prossimo episodio di WWE Raw del 14 ottobre presenterà match e segmenti pre-registrati dello show. com/qMUp6oTpQG— Alex Wallace (@AlexWSport) October 13, 2024 Nuovo trio in WWE? Orton e DIY uniti contro la Bloodline Sebbene non sia certo se questo trio diventerà una presenza fissa in TV, Orton potrebbe aver bisogno del supporto dei DIY ... (Zonawrestling.net)