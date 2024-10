Question time con ‘riposino’ per Lotito, patron Lazio vinto dal sonno in Senato (Di giovedì 17 ottobre 2024) La stessa cosa accadde a febbraio al dem Andrea Crisanti Question time con 'pennica' in Senato, come si dice a Roma. Sarà il tema ostico della manovra, sarà l'orario post pranzo, ma in Aula, mentre il collega di partito, il Senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, interroga il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti -tema: il fondo Sbircialanotizia.it - Question time con ‘riposino’ per Lotito, patron Lazio vinto dal sonno in Senato Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La stessa cosa accadde a febbraio al dem Andrea Crisanticon 'pennica' in, come si dice a Roma. Sarà il tema ostico della manovra, sarà l'orario post pranzo, ma in Aula, mentre il collega di partito, ilre di Forza Italia Pierantonio Zanettin, interroga il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti -tema: il fondo

(Adnkronos) – Question time con 'pennica' in Senato, come si dice a Roma.

Momenti inaspettati in Senato : il sonno colpisce il senatore Lotito durante il question time - Ultimo aggiornamento il 17 Ottobre 2024 da Fabio Belmonte Facebook WhatsApp Twitter . L’episodio ha riacceso le luci su una questione nota: la tendenza di alcuni rappresentanti a sembrare distolti o poco interessati durante le sessioni in aula. L’attenzione dei media e dell’opinione pubblica rivela un crescente scetticismo nei confronti dell’impegno dei politici. (Gaeta.it)

