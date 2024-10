Protesta oggi degli alluvionati alla Regione Emilia Romagna: “La sicurezza è un diritto” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bologna, 17 ottobre 2024 – I nomi delle vittime dell’alluvione scanditi tra gli applausi commossi. Il legname raccolto dai fiumi in piena. La rabbia di chi ha perso tutto. Sono alcune centinaia le persone che Protestano, nel parcheggio davanti alla Regione Emilia-Romagna: sono i cittadini colpiti dalle alluvioni di maggio 2023 e settembre 2024. La mobilitazione è organizzata da alcuni comitati di alluvionati e associazioni di agricoltori, che sono arrivati anche con i trattori e con i cavalli della val di Zena. Chiedono la sicurezza necessaria per vivere nelle loro case, lavorare nelle loro aziende. Tanti i cartelli: “Siamo come nell'Arca di Noè”, “La sicurezza è un diritto: vogliamo casse di espansione e fiumi puliti”. Presenti, tra i manifestanti anche alcuni esponenti della Lega. Ilrestodelcarlino.it - Protesta oggi degli alluvionati alla Regione Emilia Romagna: “La sicurezza è un diritto” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bologna, 17 ottobre 2024 – I nomi delle vittime dell’alluvione scanditi tra gli applausi commossi. Il legname raccolto dai fiumi in piena. La rabbia di chi ha perso tutto. Sono alcune centinaia le persone cheno, nel parcheggio davanti: sono i cittadini colpiti dalle alluvioni di maggio 2023 e settembre 2024. La mobilitazione è organizzata da alcuni comitati die associazioni di agricoltori, che sono arrivati anche con i trattori e con i cavalli della val di Zena. Chiedono lanecessaria per vivere nelle loro case, lavorare nelle loro aziende. Tanti i cartelli: “Siamo come nell'Arca di Noè”, “Laè un: vogliamo casse di espansione e fiumi puliti”. Presenti, tra i manifestanti anche alcuni esponenti della Lega.

