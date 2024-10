Padel, venerdì parte Open Fitp Pescara: in campo l’azzurro Cassetta (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (askanews) – I primi curiosi sono arrivati già per le partite di mercoledì e giovedì, a osservare e tifare gli atleti in campo per i tabelloni di qualificazione della Mediolanum Padel Cup-Pescara, quinta tappa dell’Open Fitp da 15mila euro di Prize Money. Un assaggio del main draw che inizierà venerdì al Magister Village di Montesilvano quando arriveranno i big del ranking maschile e femminile. Attesissimo – si legge in una nota – uno degli idoli indiscussi della “racchetta corta” made in Italy: Marco Cassetta, numero 5 ranking Fitp prima fascia star e primo azzurro a entrare nella top 100 mondiale, è l’uomo da battere a pochi giorni dai Mondiali in Qatar per i quali è stato convocato in Nazionale. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (askanews) – I primi curiosi sono arrivati già per le partite di mercoledì e giovedì, a osservare e tifare gli atleti inper i tabelloni di qualificazione della MediolanumCup-, quinta tappa dell’da 15mila euro di Prize Money. Un assaggio del main draw che inizieràal Magister Village di Montesilvano quando arriveranno i big del ranking maschile e femminile. Attesissimo – si legge in una nota – uno degli idoli indiscussi della “racchetta corta” made in Italy: Marco, numero 5 rankingprima fascia star e primo azzurro a entrare nella top 100 mondiale, è l’uomo da battere a pochi giorni dai Mondiali in Qatar per i quali è stato convocato in Nazionale.

Padel - Open Fitp : in campo anche Candela - Di Biagio - Panucci e Zambrotta - . Il quinto appuntamento è in programma al. Dopo l'affollatissima tappa di Roma - con gli azzurri Giulio Graziotti, Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena a festeggiare il titolo - si sposta a Pescara la Mediolanum Padel Cup, torneo Open FITP da 15mila euro di prize money, uno dei più alti in Italia. (Today.it)

Padel - quinta tappa Open Fitp : a Pescara brilla l’azzurro Cassetta - Insieme a lui l’italo-spagnolo Alvaro Montiel Caruso, 19 anni, anche lui nella top 30 FITP. Cassetta è stato uno dei protagonisti dell’argento dell’Italia agli Europei dello scorso luglio e sempre con la Nazionale tornerà in campo a fine mese, per i mondiali in Qatar. it. Le due sono state finaliste a Roma prima di cedere alle azzurre Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena. (Ildenaro.it)

Padel - Open FITP Roma : doppio colpo azzurro a 20 giorni dal Mondiale - La finale donne – si legge in una nota – ha visto in campo due colonne della Nazionale italiana e recentissimo argento agli Europei di Cagliari, Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena, teste di serie numero uno, contro le numero due del tabellone Caterina Baldi e la classe 2005 Giulia Dal Pozzo, una delle giocatrici più interessanti della NextGen italiana. (Ildenaro.it)