Orsara, completato il parco giochi inclusivo nel cortile interno della scuola (Di giovedì 17 ottobre 2024) È stato inaugurato mercoledì 16 ottobre il nuovo parco giochi inclusivo, perfettamente fruibile ai bambini con disabilità, nel cortile interno dell’istituto scolastico comprensivo di Orsara di Puglia. L’opera, destinataria di un finanziamento pari a 40mila euro, è stata realizzata Foggiatoday.it - Orsara, completato il parco giochi inclusivo nel cortile interno della scuola Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) È stato inaugurato mercoledì 16 ottobre il nuovo, perfettamente fruibile ai bambini con disabilità, neldell’istituto scolastico comprensivo didi Puglia. L’opera, destinataria di un finanziamento pari a 40mila euro, è stata realizzata

