Oggi è un giorno triste la lettera dei Papà per scelta per la GPA diventata reato universale

Con la legge Varchi, approvata in via definitiva al Senato, la gestazione per altri è diventata reato universale; andando a modificare l'articolo 12 della legge 40/2004, la nuova norma impedisce la maternità surrogata non solo nel nostro Paese – dove già era vieta – ma anche quella che avviene all'estero, colpendo, di fatto, chiunque abbia scelto o avrebbe voluto scegliere questo percorso per diventare genitore. Così, Carlo Tumino e Christian De Florio, coppia molto conosciuta sui social come Papà per scelta, hanno voluto pubblicare una lunga lettera su Instagram per dare la loro opinione su questa scelta del governo, esprimendo il pensiero delle circa 250 coppie italiane, eterosessuali e omosessuali, che ogni anno si affidano alla gestazione per altri per diventare madri e padri.

