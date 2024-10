Lanazione.it - Nubi sulla Marinella spa: “Debiti per 657 mila euro. I soci devono finanziare”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Sarzana (La Spezia), 17 ottobre 2024 – C’è l’esame della situazione finanziaria dellaspa al centro dell’assemblea deidellaetà in liquidazione con sede legale in via della Chiesa che è stata convocata per il prossimo 29 ottobre. Tra i punti all’ordine del giorno di quella che potrebbe essere una svolta determinante per il futuro della frazione marina sarzanese anche l’approvazione dei bilanci parziali di liquidazione relativi alle due scorse annualità. È tutt’altro che semplice, anzi decisamente travagliata, la situazione che sta attraversando laetà in fase di liquidazione dal 2015, spesso acuita dagli attriti interni alle sue due componenti interne.