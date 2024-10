Nei guai l’ultrà del Milan Daniele Cataldo, braccio destro di Luca Lucci, accusato dell’omicidio di Enzo Anghinelli (Di giovedì 17 ottobre 2024) C’è grande fermento nelle curve dell’Inter e del Milan dopo le indagini che hanno portato all’arresto di 18 ultrà rossoneri e nerazzurri. Nei guai, come riportato da Adnkronos, ci è finito anche Daniele Cataldo, molto vicino al capoultrà del Milan Luca Lucci, fermato con l’accusa di tentato omicidio di Enzo Anghinelli, contro il quale furono sparati 5 colpi di pistola il 12 aprile del 2019 in via Cadore. Con l’accusa di concorso in omicidio è indagato anche Lucci, finito in carcere lo scorso 30 settembre. Il tentato omicidio di Anghinelli Anghinelli subì un agguato nell’aprile del 2019, quando finì in coma per qualche giorno dopo essere stato raggiunto da un proiettile alla testa. Gli inquirenti seguirono due piste: la droga, in quanto l’uomo ha precedenti in questo ambito, e la curva Sud, poiché sembra che l’uomo avesse avuto qualche screzio con capi ultrà rossoneri. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) C’è grande fermento nelle curve dell’Inter e deldopo le indagini che hanno portato all’arresto di 18 ultrà rossoneri e nerazzurri. Nei, come riportato da Adnkronos, ci è finito anche, molto vicino al capoultrà del, fermato con l’accusa di tentato omicidio di, contro il quale furono sparati 5 colpi di pistola il 12 aprile del 2019 in via Cadore. Con l’accusa di concorso in omicidio è indagato anche, finito in carcere lo scorso 30 settembre. Il tentato omicidio disubì un agguato nell’aprile del 2019, quando finì in coma per qualche giorno dopo essere stato raggiunto da un proiettile alla testa. Gli inquirenti seguirono due piste: la droga, in quanto l’uomo ha precedenti in questo ambito, e la curva Sud, poiché sembra che l’uomo avesse avuto qualche screzio con capi ultrà rossoneri.

