Museo Diocesano, weekend dedicato alla disabilità: visite gratuite e Tableaux Vivants di Caravaggio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Museo Diocesano del Complesso monumentale Donnaregina prosegue il percorso di dare centralità alle attività sociali e lo fa attraverso la diffusione della bellezza e della cultura offrendo il proprio contributo al Festival Capability del Comune di Napoli, che quest’anno viene realizzato in cobranding con Open House Napoli il Festival dell’Architettura. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ildel Complesso monumentale Donnaregina prosegue il percorso di dare centralità alle attività sociali e lo fa attraverso la diffusione della bellezza e della cultura offrendo il proprio contributo al Festival Capability del Comune di Napoli, che quest’anno viene realizzato in cobranding con Open House Napoli il Festival dell’Architettura.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Museo Diocesano di Donnaregina per il sociale al Festival Capability - Un weekend tutto dedicato al mondo della disabilità dal Museo Diocesano consentirà sabato 19 ottobre dalle ore 10 alle ore 11 la visita del Museo di Donnaregina con ingressi gratuiti per gli ospiti del Capability_ Open House (con prenotazione obbligatoria); domenica 20 ottobre, alle ore 10 si svolgerà la rappresentazione dei Tableaux Vivants da Caravaggio, spettacolo gratuito per gli ospiti del ... (Anteprima24.it)

Jesi - ecco il nuovo progetto per il museo diocesano. Domenica tanti eventi per le famiglie - Domenica invece il Museo aprirà le sue sale per le famiglie con bambini e bambine per una iniziativa gratuita nell’ambito di FAMu, Giornata delle famiglie al museo. Il museo diocesano di Jesi è l’unico museo ecclesiastico delle Marche e tra i pochi musei ecclesiastici italiani ad aver ottenuto il finanziamento nell’ambito della misura per l’accessibilità. (Ilrestodelcarlino.it)

Museo Diocesano “nuovo”. Viaggio in 200 opere - Duecento opere pittoriche selezionate tra le oltre 2000 conservate nei depositi dell’Istituzione, distribuite in 23 sale, e un totale di 2000 metri quadri di spazi espositivi per raccontare il Sacro nelle sue diverse declinazioni. Pittura su tela e tavola di artisti come Romanino e Moretto, scultura e codici miniati, icone ortodosse e argenteria, incisione e ago pittura su tessuto: un ... (Ilgiorno.it)