Mondo di mezzo, chiesta assoluzione per ex capogruppo Pd a Roma Francesco d'Ausilio e 9 mesi per Buzzi. Dopo 10 anni potrebbe dunque finire il calvario per l'ex consigliere, all'epoca considerato uno dei politici dem in ascesa. La procura di Roma ha chiesto l'assoluzione in quanto "non ha commesso il fatto" La procura di Roma ha chiesto l'assoluzione per Francesco D'Ausilio, ex capogruppo del Pd.

Il ministro Alessandro Giuli ascoltato in Procura a Roma come persona informata sui fatti nell’inchiesta sul caso Boccia-Sangiuliano - . Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è stato ascoltato dalla procura di Roma come persona informata sui fatti nell’ambito dell’indagine che vede indagata Maria Rosaria Boccia per minaccia a corpo politico dello Stato e lesioni gravi dopo l’esposto presentato dall’ex ministro Gennaro Sangiuliano. (Ilfattoquotidiano.it)

Caso Sangiuliano-Boccia - il ministro Giuli in procura a Roma - Il ministro della Cultura Alessandro Giuli si è recato in procura a Roma per incontrare il procuratore capo Francesco Lo Voi e l’aggiunto Giuseppe Cascini che coordinano l’indagine che riguarda il caso Sangiuliano-Boccia. Nei giorni precedenti, gli inquirenti hanno acquisito presso la sede del ministero una serie di documenti. (Lettera43.it)

Caso Sangiuliano - ministro Alessandro Giuli in procura a Roma - In questo momento, il ministro Giuli si trova in procura con il procuratore capo, Francesco Lo Voi e i magistrati che si occupano dell’inchiesta. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è stato convocato in procura a Roma in merito alla vicenda che vede coinvolti l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e l’imprenditrice e influencer, Maria Rosaria Boccia, indagata dai pm romani per ... (Lapresse.it)