Thesocialpost.it - Moncalieri, incidente sulla sopraelevata: auto sbanda, urta il guardrail e si ribalta

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 17 ottobre 2024, si è verificato unsul raccordo sopraelevato di, in direzione Torino. Una Renault Twingo con a bordo due persone hato, colpendo indosicarreggiata. I vigili del fuoco del distaccamento di Torino Lingotto sono intervenuti rapidamente per estrarre i passeggeri dall’. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Santa Croce, ma fortunatamente le loro condizioni non sono risultate gravi.Leggi anche: Reggio Calabria, frontale-motoprovinciale: morto un 18enne Gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’, mentre gli ausiliari dell’Ativa si sono occupati di gestire la viabilità.