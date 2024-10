Monaco: “Sinner uno scienziato che non si ferma. Più il Six Kings sarà un flop, più sarò contento” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Jannik Sinner continua a macinare vittorie su vittorie e fa valere la sua superiorità anche nel milionario torneo di esibizione Six Kings Slam, in corso di svolgimento in Arabia Saudita, travolgendo Daniil Medvedev (6-0 6-3) e raggiungendo in semifinale Novak Djokovic. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “In un momento come questo, dove Sinner è lanciato a bomba e Medvedev è in un calo abbastanza evidente, in un’esibizione in cui puoi lasciar andare ancor di più i colpi e giochi più libero, la forbice tendenzialmente aumenta ed infatti è quello che è successo. Oasport.it - Monaco: “Sinner uno scienziato che non si ferma. Più il Six Kings sarà un flop, più sarò contento” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Jannikcontinua a macinare vittorie su vittorie e fa valere la sua superiorità anche nel milionario torneo di esibizione SixSlam, in corso di svolgimento in Arabia Saudita, travolgendo Daniil Medvedev (6-0 6-3) e raggiungendo in semifinale Novak Djokovic. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido. “In un momento come questo, doveè lanciato a bomba e Medvedev è in un calo abbastanza evidente, in un’esibizione in cui puoi lasciar andare ancor di più i colpi e giochi più libero, la forbice tendenzialmente aumenta ed infatti è quello che è successo.

