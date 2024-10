Milano: 37enne ucciso con almeno 20 forbiciate (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ott. (LaPresse) – Il il 37enne Eros Di Ronza sarebbe stato ucciso con almeno 20 colpi di una forbice. I colpi sarebbero stati sferrati sotto la serranda del ‘Bar paninoteca’ di viale Giovanni da Cermenate a Milano, raggiunto all’alba di giovedì con un complice per tentare di rubare diversi gratta e vinci, e poi lungo la strada a circa 5-6 metri di distanza dall’attività durante un tentativo di fuga dai presunti autori del delitto, zio e nipote di origine cinese allertati dall’allarme antintrusione. Gli investigatori della polizia di stato, coordinati dalla pm Maura Ripamonti, stanno acquisendo un video che riprenderebbe integralmente gli istanti dell’omicidio. Lapresse.it - Milano: 37enne ucciso con almeno 20 forbiciate Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ott. (LaPresse) – Il ilEros Di Ronza sarebbe statocon20 colpi di una forbice. I colpi sarebbero stati sferrati sotto la serranda del ‘Bar paninoteca’ di viale Giovanni da Cermenate a, raggiunto all’alba di giovedì con un complice per tentare di rubare diversi gratta e vinci, e poi lungo la strada a circa 5-6 metri di distanza dall’attività durante un tentativo di fuga dai presunti autori del delitto, zio e nipote di origine cinese allertati dall’allarme antintrusione. Gli investigatori della polizia di stato, coordinati dalla pm Maura Ripamonti, stanno acquisendo un video che riprenderebbe integralmente gli istanti dell’omicidio.

