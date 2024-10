Milano, 37enne tenta di rubare Gratta e vinci in un bar: ucciso con 20 colpi di forbice, arrestati il nipote e il marito della titolare (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nelle sue intenzioni doveva un "colpo facile": l'arrivo in sella a uno scooter rubato, il buio delle 5 del mattino, la serranda divelta con un cric o un piede di porco, il Ilmessaggero.it - Milano, 37enne tenta di rubare Gratta e vinci in un bar: ucciso con 20 colpi di forbice, arrestati il nipote e il marito della titolare Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nelle sue intenzioni doveva un "colpo facile": l'arrivo in sella a uno scooter rubato, il buio delle 5 del mattino, la serranda divelta con un cric o un piede di porco, il

Tenta il furto di gratta e vinci - il 37enne Eros Di Ronza ucciso con 20 colpi di forbici a Milano - I due arrestati per omicidio sono famigliari della titolare del bar. Hanno 30 e 49 anni i due cinesi arrestati per l’omicidio di Eros Di Ronza entrato in un bar per rubare e ucciso con trenta colpi di forbici nonostante cercasse di scappare. Gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano - così ricostruisce la Polizia - poco dopo le 5, sono. (Gazzettadelsud.it)

Milano : 37enne ucciso con almeno 20 forbiciate - Gli investigatori della polizia di stato, coordinati dalla pm Maura Ripamonti, stanno acquisendo un video che riprenderebbe integralmente gli istanti dell’omicidio. Milano, 17 ott. I colpi sarebbero stati sferrati sotto la serranda del ‘Bar paninoteca’ di viale Giovanni da Cermenate a Milano, raggiunto all’alba di giovedì con un complice per tentare di rubare diversi gratta e vinci, e poi lungo ... (Lapresse.it)

Milano : 37enne ucciso con forbici - arrestati zio e nipote - (LaPresse) – La polizia di stato di Milano ha arrestato in flagranza il 31enne e il 50enne di origine cinese che questa mattina avrebbero ucciso con una forbice all’alba il 37enne Eros Di Ronza in viale Giovanni da Cermenate a Milano durante un tentativo di furto con scasso all’interno del loro ‘Bar paninoteca’. (Lapresse.it)