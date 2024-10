"Mi dia il biglietto": controllore aggredita sul bus da un passeggero (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ha chiesto il biglietto dell'autobus e per questo è stata colpita con violenza da un passeggero, sprovvisto del titolo di viaggio. È quanto accaduto la mattina di oggi 17 ottobre su un autobus Cotral della linea Castel Madama-Tivoli, in provincia di Roma. Vittima dell'aggressione il controllore Today.it - "Mi dia il biglietto": controllore aggredita sul bus da un passeggero Leggi tutta la notizia su Today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ha chiesto ildell'autobus e per questo è stata colpita con violenza da un, sprovvisto del titolo di viaggio. È quanto accaduto la mattina di oggi 17 ottobre su un autobus Cotral della linea Castel Madama-Tivoli, in provincia di Roma. Vittima dell'aggressione il

Cotral - verificatrice chiede il biglietto a bordo : pestata da un passeggero. «Mi stava cavando gli occhi con le mani» - «Mi stava cavando gli occhi con le mani, era su di me come una furia, se non fosse intervenuto l?autista sarei morta». Valentina O., giovane verificatrice del Cotral è ancora... (Ilmessaggero.it)

Aggressione su autobus : una dipendente Cotral picchiata da un passeggero senza biglietto - Ultimo aggiornamento il 17 Ottobre 2024 da Laura Rossi Facebook WhatsApp Twitter . Tuttavia, la pronta reazione delle forze dell’ordine non si è fatta attendere. Questo drammatico evento, accaduto mercoledì mattina, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei lavoratori pubblici e sulla condotta dei cittadini nei servizi di trasporto. (Gaeta.it)

Controllore presa a pugni al volto dal passeggero trovato senza biglietto sul bus - Colpita a pugni sul volto dal passeggero trovato a bordo del bus senza biglietto. Una donna di 41 anni, poi costretta alle cure dell'ospedale. Teatro dell'aggressione un autobus Cotral della linea Castel Madama-Tivoli. Senza biglietto sul bus L'aggressione è avvenuta mercoledì mattina a... (Romatoday.it)