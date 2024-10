Meloni:morte di Sinwar avvii nuova fase (Di giovedì 17 ottobre 2024) 23.00 "Con la morte di Yahya Sinwar viene meno il principale responsabile del massacro del 7 ottobre 2023.La mia convinzione è che ora si debba iniziare una nuova fase:è tempo che tutti gli ostaggi siano rilasciati,che si proclami un immediato cessate il fuoco e che si avvii la ricostruzione a Gaza". Così in una nota la Premier Meloni. "Continueremo a sostenere con determinazione ogni sforzo in questa direzione e per la ripresa di un processo politico serio e credibile,che conduca alla soluzione dei due Stati", aggiunge. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) 23.00 "Con ladi Yahyaviene meno il principale responsabile del massacro del 7 ottobre 2023.La mia convinzione è che ora si debba iniziare una:è tempo che tutti gli ostaggi siano rilasciati,che si proclami un immediato cessate il fuoco e che sila ricostruzione a Gaza". Così in una nota la Premier. "Continueremo a sostenere con determinazione ogni sforzo in questa direzione e per la ripresa di un processo politico serio e credibile,che conduca alla soluzione dei due Stati", aggiunge.

