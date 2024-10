Maxi truffa su fondi Ue, a politici e familiari posti e nomine in cambio di voti a Trapani (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – posti di lavoro o nomine in cambio del sostegno al movimento politico. E' quanto hanno scoperto i finanzieri del nucleo di Polizia economico finanziaria di Trapani nell'ambito dell'inchiesta, coordinata dalla Procura europea e da quella di Marsala, che ha portato a 14 misure cautelari. Gli investigatori delle Fiamme gialle hanno fatto luce su L'articolo Maxi truffa su fondi Ue, a politici e familiari posti e nomine in cambio di voti a Trapani proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) –di lavoro oindel sostegno al movimento politico. E' quanto hanno scoperto i finanzieri del nucleo di Polizia economico finanziaria dinell'ambito dell'inchiesta, coordinata dalla Procura europea e da quella di Marsala, che ha portato a 14 misure cautelari. Gli investigatori delle Fiamme gialle hanno fatto luce su L'articolosuUe, aindiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maxi truffa su fondi Ue - a politici e familiari posti e nomine in cambio di voti a Trapani - (Adnkronos) – Posti di lavoro o nomine in cambio del sostegno al movimento politico. E' quanto hanno scoperto i finanzieri del nucleo di Polizia economico finanziaria di Trapani nell'ambito dell'inchiesta, coordinata dalla Procura europea e da quella di Marsala, che ha portato a 14 misure cautelari. (Periodicodaily.com)

Maxi truffa su fondi Ue - a politici e familiari posti e nomine in cambio di voti a Trapani - E' quanto hanno scoperto i finanzieri del nucleo di Polizia economico finanziaria di Trapani nell'ambito dell'inchiesta, coordinata dalla Procura europea e da quella di Marsala, che […]. Quattordici misure cautelari, l'inchiesta delle Fiamme gialle: per gli investigatori la regia sarebbe dell'ex senatore Nino Papania Posti di lavoro o nomine in cambio del sostegno al movimento politico. (Sbircialanotizia.it)

Immissioni in ruolo 2024 - i posti accantonati per concorsi PNRR che si concludono entro il 10 dicembre sono attribuiti con supplenze da graduatorie di istituto fino alle nomine [AGGIORNATO con Puglia e Reggio Calabria] - L'articolo Immissioni in ruolo 2024, i posti accantonati per concorsi PNRR che si concludono entro il 10 dicembre sono attribuiti con supplenze da graduatorie di istituto fino alle nomine [AGGIORNATO con Puglia e Reggio Calabria] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Si sconta innanzitutto il ritardo di pubblicazione delle graduatorie di merito dei concorsi PNRR sia infanzia ... (Orizzontescuola.it)