Maternità surrogata universale, già 30 coppie pronte a ricorso. Sono donne che non possono avere figli e hanno congelato ovuli (Di giovedì 17 ottobre 2024) Decine di coppie che Sono diventate genitori grazie alla Maternità surrogata Sono pronte a dare battaglia in tribunale contro la legge Varchi che non è ancora in vigore ma sta Ilmessaggero.it - Maternità surrogata universale, già 30 coppie pronte a ricorso. Sono donne che non possono avere figli e hanno congelato ovuli Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Decine dichediventate genitori grazie allaa dare battaglia in tribunale contro la legge Varchi che non è ancora in vigore ma sta

Maternità surrogata - la lettera dei “Papà per scelta” : «Da oggi i nostri figli sono considerati frutto di un reato» - «Da oggi, chi sceglierà di fare il nostro stesso percorso verrà considerato al pari dei peggiori criminali sulla faccia della terra», denuncia la coppia in un lungo post sui social. Oggi un duro colpo alla loro storia: la maternità surrogata (Gpa) è diventata «reato universale». Ma loro invece che colmare vuoti legislativi, che fanno? Approvano un provvedimento violento, colpendo le nostre ... (Open.online)

Ma loro invece che colmare vuoti legislativi, che fanno? Approvano un provvedimento violento, colpendo le nostre famiglie, i nostri bambini e cancellando l'omogenitorialità nel nostro Paese», chiosano.

