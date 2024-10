Manovra, cosa ha detto Giorgetti in conferenza stampa su nuove tasse e contributi delle banche (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il ministro dell'Economia Giorgetti e il vice ministro Leo hanno spiegato in conferenza stampa in cosa consiste il contributo chiesto a banche e assicurazioni per la prossima Manovra: "Per 2 anni sospese le deduzioni delle Dta delle banche". L'intervento per la legge di Bilancio ammonterà ad oltre 3,5 miliardi, nel biennio 2025-2026. "Non ci saranno nuove tasse, mi dispiace deludere le attese", ha ribadito il ministro. Fanpage.it - Manovra, cosa ha detto Giorgetti in conferenza stampa su nuove tasse e contributi delle banche Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il ministro dell'Economiae il vice ministro Leo hanno spiegato ininconsiste il contributo chiesto ae assicurazioni per la prossima: "Per 2 anni sospese le deduzioniDta". L'intervento per la legge di Bilancio ammonterà ad oltre 3,5 miliardi, nel biennio 2025-2026. "Non ci saranno, mi dispiace deludere le attese", ha ribadito il ministro.

