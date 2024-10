Maltempo, giovedì da incubo: nubifragi, allagamenti e grandine (Di giovedì 17 ottobre 2024) Maltempo, giovedì da incubo: nubifragi, allagamenti e grandine – L’Italia preda del Maltempo. Frane e allagamenti, stop ai treni e voli deviati (cancellati nella peggiore delle ipotesi), come pure strade temporaneamente chiuse. Da ieri le piogge violente stanno mettendo in ginocchio molte regioni del Nord e del Centro della nostra penisola. Stando alle previsioni degli esperti il Maltempo ci terrà in “ostaggio” per i prossimi 5 giorni, incluso il week end. ( dopo le foto) Leggi anche: Uragano Milton, può succedere in Italia? Le ipotesi Leggi anche: Uragano Milton, il racconto dell’italiano Giacomo mette i brividi Maltempo, giovedì da incubo: nubifragi, allagamenti e grandine Il Maltempo, che ha flagellato ieri il Nord Italia, gradualmente si sta spostando verso il Centro e il Sud del Belpaese. Tvzap.it - Maltempo, giovedì da incubo: nubifragi, allagamenti e grandine Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)da– L’Italia preda del. Frane e, stop ai treni e voli deviati (cancellati nella peggiore delle ipotesi), come pure strade temporaneamente chiuse. Da ieri le piogge violente stanno mettendo in ginocchio molte regioni del Nord e del Centro della nostra penisola. Stando alle previsioni degli esperti ilci terrà in “ostaggio” per i prossimi 5 giorni, incluso il week end. ( dopo le foto) Leggi anche: Uragano Milton, può succedere in Italia? Le ipotesi Leggi anche: Uragano Milton, il racconto dell’italiano Giacomo mette i brivididaIl, che ha flagellato ieri il Nord Italia, gradualmente si sta spostando verso il Centro e il Sud del Belpaese.

Maltempo in Liguria - frane - allagamenti - fiumi esondati e scuole chiuse - allerta arancione anche in Emilia Romagna - VIDEO - Le scuole sono chiuse a Genova, Savona e La Spezia. Nel Savonese esondato il fiume Bormida Il maltempo si abbatte in Liguria. Allerta arancione nella regione che nella notte è stata flagellata da frane, allagamenti e fiumi esondati. Ieri forti piogge a Genova e dirottati persino due voli. Nel .

Maltempo - giovedì da incubo per gli italiani : nubifragi e allagamenti - allerta in cinque regioni - In molti comuni liguri delle province di Genova, Savona e La Spezia, le scuole rimarranno chiuse. Le autorità hanno consigliato ai cittadini di evitare di sostare vicino ad alberi e strutture di cantieri durante l'allerta. Famiglie in fuga In queste ore le avverse condizioni climatiche hanno colpito severamente la Liguria, in particolare il territorio di Savona e La Spezia, mentre oggi le ...

Maltempo - giovedì da incubo : - nubifragi - allagamenti - grandinate e raffiche di vento - cinque regioni in stato di allerta. Oggi scuole chiuse - Frane e allagamenti, stop ai treni e voli deviati, strade temporaneamente chiuse e alunni bloccati in classe. Da oggi, giovedì 17 ottobre, il maltempo ora si alalrga a molte regioni...