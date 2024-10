Maltempo: è allerta arancione anche per il 18 ottobre (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato una nuova allerta meteo per la giornata di venerdì 18 ottobre. Per il Parmense l'allerta è di colore arancione Venerdì 18 ottobre è previsto tempo perturbato con precipitazioni diffuse e persistenti di intensità moderata e condizioni Parmatoday.it - Maltempo: è allerta arancione anche per il 18 ottobre Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato una nuovameteo per la giornata di venerdì 18. Per il Parmense l'è di coloreVenerdì 18è previsto tempo perturbato con precipitazioni diffuse e persistenti di intensità moderata e condizioni

Allerta gialla per maltempo a Roma e nel Lazio venerdì 18 ottobre 2024 : dove sono previsti temporali - Allerta gialla a Roma e nel Lazio per il maltempo venerdì 18 ottobre 2024. Attese piogge e precipitazioni, temporali soprattutto nella zona sud.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Previsioni meteo Livorno - allerta arancione per temporali dalle 16 di oggi alle 7 di domani 18 ottobre - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY La sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico (frane e allagamenti) e temporali a partire dalle 16 di oggi, giovedì 17 ottobre, fino alle 7 del giorno dopo lungo la zona costiera. . (Livornotoday.it)

Allerta meteo a Napoli e in Campania - temporali per tutta la giornata di venerdì 18 ottobre - Piogge e temporali previsti per l'intera giornata di domani, venerdì 18 ottobre, su Napoli e gran parte della Campania: questo il bollettino della Protezione Civile.Continua a leggere . (Fanpage.it)