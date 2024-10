Maltempo allagamenti e strade off limits a Siena La sindaca chiude le scuole

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)– Èla città più colpita dalnella perturbazione che ha sferzato l’intera regione.e problemi sono stati registrati in città, dove lesi sono trasformati in fiumi e dove il Comune è stato costretto are diverre. Gravi problemi anche alla stazione ferroviaria dove i binari si sono allagati con notevoli difficoltà anche per la circolazione su ferro. Queste lechiuse per il:via dei Cappuccini, Strada di Collinella, Strada delle Grondaie, via La Malfa, via Aldo Moro, Strada di Montalbuccio. Risultano allagate e con criticità, ma non sono chiuse, Strada di Marciano, sottopasso piazzale Rosselli, Strada di Sant’Apollinare, via Cassia Nord, Strada Statale 73 Ponente e via Fiorentina.