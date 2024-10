L'omicidio di Lorena Quaranta, al processo bis chiesti 24 anni per De Pace (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è riaperto a Reggio Calabria il processo per la morte di Lorena Quaranta, la ragazza uccisa nel marzo 2020 a Furci Siculo. La Procura ha chiesto 24 anni di carcere per il fidanzato Antonio De Pace, unico imputato per il delitto, davanti alla corte d'assise d'appello in cui è stata celebrata Agrigentonotizie.it - L'omicidio di Lorena Quaranta, al processo bis chiesti 24 anni per De Pace Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è riaperto a Reggio Calabria ilper la morte di, la ragazza uccisa nel marzo 2020 a Furci Siculo. La Procura ha chiesto 24di carcere per il fidanzato Antonio De, unico imputato per il delitto, davanti alla corte d'assise d'appello in cui è stata celebrata

Processo De Pace : chiesta una pena di 24 anni per l’omicidio di Lorena Quaranta - Resta da vedere come i giudici prenderanno in considerazione non solo i fatti materiali del caso, ma anche le dinamiche psicologiche e relazionali che hanno portato a un atto di violenza così estremo. Questo aspetto psicologico risulta essenziale non solo per comprendere il contesto dell’omicidio ma anche per valutare il grado di responsabilità dell’imputato. (Gaeta.it)

Da Giulia Cecchettin a Lorena Quaranta : i femminicidi e il complesso d’inferiorità maschile - Anche se per la dottoressa di Favara (Agrigento) ha fatto soprattutto discutere la sentenza della Cassazione, che ha annullato l’ergastolo all’assassino (con rinvio) per “stress da lockdown”. Nei messaggi ritrovati dal padre della 27enne, Enzo, la futura dottoressa scriveva fra l’altro al fidanzato: “Mi riempi tanto la testa con il fatto che vuoi essere all’altezza e fare un lavoro vicino al mio ... (Quotidiano.net)