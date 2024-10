LIVE Sinner-Djokovic, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: immediata rivincita dopo 4 giorni (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale del Six Kings Slam 2024 tra Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic. A pochi giorni dalla finalissima dell’ATP Masters 1000 di Shanghai va in scena la rivincita tra il numero uno del mondo e la leggenda balcanica. Il vincente del match troverà in finale colui che trionferà nella sfida generazionale tutta spagnola tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. Sinner, ventitreenne altoatesino, si presenta all’appuntamento arabo saldamente da numero uno del ranking mondiale dopo lo strepitoso successo nel Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro ha strabiliato tutti con un 2024 straordinario in cui ha collezionato i successi di Australian ed US Open, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e soltanto pochi giorni fa la vittoria nella metropoli cinese. Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: immediata rivincita dopo 4 giorni Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della prima semifinale del Sixtra Janniked il serbo Novak. A pochidalla finalissima dell’ATP Masters 1000 di Shanghai va in scena latra il numero uno del mondo e la leggenda balcanica. Il vincente del match troverà in finale colui che trionferà nella sfida generazionale tutta spagnola tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz., ventitreenne altoatesino, si presenta all’appuntamento arabo saldamente da numero uno del ranking mondialelo strepitoso successo nel Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro ha strabiliato tutti con unstraordinario in cui ha collezionato i successi di Australian ed US Open, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e soltanto pochifa la vittoria nella metropoli cinese.

