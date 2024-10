Liam Payne è morto: qual è la causa della morte? Si è trattato di suicidio? Ecco cosa è successo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Liam Payne, ex membro della celebre boy band One Direction, è morto tragicamente a soli 31 anni dopo una caduta dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Secondo le fonti di TMZ, ci sarebbe stata una chiamata ai servizi di emergenza riguardante il comportamento aggressivo del cantante all’interno dell’hotel, con richieste di assistenza dovute a presunti effetti di sostanze. “Hanno confermato che è caduto dal terzo piano e non c’è stato nulla da fare; non sappiamo se sia stato intenzionale o accidentale”, ha riportato la testata. Queste parole hanno riacceso l’attenzione su alcune delle dichiarazioni passate di Payne, che in diverse occasioni aveva parlato di periodi bui, depressione e lotte con la dipendenza. Nel 2021, durante un’intervista a un podcast, aveva rivelato, «Negli anni degli One Direction avevo paura di non riuscire a capire quando avrei toccato il fondo. Donnapop.it - Liam Payne è morto: qual è la causa della morte? Si è trattato di suicidio? Ecco cosa è successo Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), ex membrocelebre boy band One Direction, ètragicamente a soli 31 anni dopo una caduta dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Secondo le fonti di TMZ, ci sarebbe stata una chiamata ai servizi di emergenza riguardante il comportamento aggressivo del cantante all’interno dell’hotel, con richieste di assistenza dovute a presunti effetti di sostanze. “Hanno confermato che è caduto dal terzo piano e non c’è stato nulla da fare; non sappiamo se sia stato intenzionale o accidentale”, ha riportato la testata. Queste parole hanno riacceso l’attenzione su alcune delle dichiarazioni passate di, che in diverse occasioni aveva parlato di periodi bui, depressione e lotte con la dipendenza. Nel 2021, durante un’intervista a un podcast, aveva rivelato, «Negli anni degli One Direction avevo paura di non riuscire a capire quando avrei toccato il fondo.

