Game-experience.it - L’ex CEO PlayStation crede che la corsa alle console più potenti (come PS5 Pro) sia finita

(Di giovedì 17 ottobre 2024)CEO di, Shawn Layden, ha affermato che secondo lui èlaall’hardware piùPS5 Pro), visto che la potenza delleper videogiochi ha raggiunto una sorta di punto di stallo, cosa questa che ha portato gran parte dei consumatori a non essere interessata a macchine marginalmente più. Layden ha preso parte proprio in queste ore ad una nuova intervista con VGC, organizzata durante la Gamescom 2024, rispondendo ad una domanda precisa in merito all’effettiva sostenibilità della ricerca diprogressivamente piùanche in futuro, considerando l’aumento dei costi di sviluppo. Leggiamo le dichiarazioni condivise da Shawn Layden: “Abbiamo fatto queste cose in questo modo per 30 anni, ogni generazione quei costi sono aumentati e ci siamo riallineati con questo.