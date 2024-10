Legge Varchi: cresce l’allerta tra le coppie sul futuro della gestazione per altri in Italia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’introduzione della Legge Varchi, ancora non in vigore, ha già suscitato preoccupazione tra alcune coppie Italiane che cercano di diventare genitori attraverso la gestazione per altri. L’Associazione Luca Coscioni, rappresentata dall’avvocata Filomena Gallo, ha registrato richieste da parte di 30 coppie, composta da 4 coppie dello stesso sesso e 26 eterosessuali, che temono che la nuova norma, che criminalizza la Gpa, abbatta le possibilità di realizzazione dei loro sogni di paternità e maternità. La situazione attuale delle coppie in attesa Filomena Gallo ha rivelato che 10 delle coppie che si sono rivolte a lei sono attualmente all’estero, in attesa del parto. Sono in una fase finale del loro percorso, fortemente incentivati dalla Legge vigente nei rispettivi Paesi. Gaeta.it - Legge Varchi: cresce l’allerta tra le coppie sul futuro della gestazione per altri in Italia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’introduzione, ancora non in vigore, ha già suscitato preoccupazione tra alcunene che cercano di diventare genitori attraverso laper. L’Associazione Luca Coscioni, rappresentata dall’avvocata Filomena Gallo, ha registrato richieste da parte di 30, composta da 4dello stesso sesso e 26 eterosessuali, che temono che la nuova norma, che criminalizza la Gpa, abbatta le possibilità di realizzazione dei loro sogni di paternità e maternità. La situazione attuale dellein attesa Filomena Gallo ha rivelato che 10 delleche si sono rivolte a lei sono attualmente all’estero, in attesa del parto. Sono in una fase finale del loro percorso, fortemente incentivati dallavigente nei rispettivi Paesi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’Italia vuole sterilizzare i gay - non proteggere donne e bambini : la legge Varchi è una vergogna - Ai gay, in Italia, è concesso di esistere, ma solo se diventano trasparenti. Perché, sì, è vero che è reato universale per tutte le coppie, ma in che modo si può verificare che una coppia etero abbia fatto ricorso alla gestazione per altri all’estero? E sottolineo “all’estero”, perché in Italia è vietata dal 2004. (Donnapop.it)

"Pronti al tribunale". Opposizioni e associazioni all'assalto della legge Varchi - L'utero in affitto come reato universale è già oggetto di attacchi da parte di associazioni e opposizioni, pronti alla battaglia giudiziaria. (Ilgiornale.it)