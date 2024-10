La vita privata di Liam Payne: l’amore per il figlio Bear Grey e per la fidanzata Kate Cassidy (Di giovedì 17 ottobre 2024) Liam Payne è morto a 31 anni. Il cantante lascia il figlio Bear Grey, avuto dalla sua ex compagna Cheryl Cole, e la sua attuale fidanzata Kate Cassidy, con cui ha trascorso le sue ultime ore. Fanpage.it - La vita privata di Liam Payne: l’amore per il figlio Bear Grey e per la fidanzata Kate Cassidy Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)è morto a 31 anni. Il cantante lascia il, avuto dalla sua ex compagna Cheryl Cole, e la sua attuale, con cui ha trascorso le sue ultime ore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liam Payne lascia un figlio di appena 7 anni : è nato dall’amore con una cantante famosa - ecco chi è - Questo gesto dimostra il loro desiderio di dare al bambino una vita il più normale possibile, lontano dalle pressioni e dalle aspettative del mondo dello spettacolo. Nonostante la sua fama e l’attenzione dei media, Liam e Cheryl hanno deciso di proteggere la privacy di Bear, mantenendo il piccolo lontano dai riflettori. (Donnapop.it)

Bear - chi è il figlio di Liam Payne : l’ex dei One Direction è morto dopo una caduta dal terzo piano - Bear, ecco chi è il figlio di Liam Payne: l’ex dei One Direction è morto tragicamente. L'articolo Bear, chi è il figlio di Liam Payne: l’ex dei One Direction è morto dopo una caduta dal terzo piano proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Bear Payne - chi è il figlio di 7 anni di Liam Payne avuto con Cheryl Cole - . Non abbiamo ancora deciso il nome ma ha già conquistato i cuori di tutti, compresi i nostri. La relazione fra Liam Payne e Cheryl Cole all’epoca fece molto discutere perché i due avevano dieci anni di differenza e si erano conosciuti a X Factor, quando lui aveva solo 14 anni e lei era in giuria. (Biccy.it)